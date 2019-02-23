صلاح الدين: قرية النمل تصد زمرة انتحاريين.. هذه التفاصيل

2019/02/23 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تمكن سكان قرية النمل في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين اليوم السبت، من التصدي لمجموعة من عناصر داعش يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا تفجيرها على المواطنين. وقالت خلية الأعلام الأمني في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (23 شباط 2019), إن “اهالي قرية النمل جنوب الشرقاط وبالتعاون مع قوات الحشد والشرطة تصدوا لمجموعة إرهابية […]

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