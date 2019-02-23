تحذير نيابي من مخطط إرهابي جديد يستهدف العراق “تقوده أميركا”

2019/02/23 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، السبت، عن قيام القوات الأميركية بنقل جميع المعتقلين من عناصر تنظيم داعش الارهابي من سوريا الى المعسكرات العراقية، محذرا من اطلاق سراحهم بالتزامن مع مخطط ارهابي جديد لاستهداف العراق.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” القوات الاميركية نقلت جميع العناصر الارهابية وعوائلهم الذين سلموا انفسهم في […]

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