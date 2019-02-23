2019/02/23 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الجمعة، أن بنيامين نتنياهو سيتوجه، الأربعاء القادم، إلى موسكو لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد تأجل بسبب الحملة الانتخابية في إسرائيل.وكان من المقرر أن تجرى هذه المحادثات التي ستتركز على سوريا، الخميس الماضي، لكنها تأجلت في اللحظة الأخيرة.ولم تذكر الحكومة الإسرائيلية سبباً محدداً، لكن المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف تحدث علناً عن الحملة الانتخابية الإسرائيلية.وكان نتنياهو منشغلاً بمداولات لعقد تحالفات يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات المبكرة التي ستجرى في التاسع من نيسان/إبريل.وسيشكل اللقاء القادم أول اجتماع مباشر بين بوتين ونتنياهو منذ 17 أيلول/سبتمبر عندما أسقطت مضادات سورية، بالخطأ، طائرة روسية خلال عملية جوية إسرائيلية.وأدى مقتل 17 جندياً روسياً إلى توتر حاد بين روسيا وإسرائيل وأثر على حرية التحرك التي تريدها الدولة العبرية في سوريا.وكان نتنياهو قد وصف، الأحد الماضي، المحادثات مع بوتين بـ"المهمة جداً" لضمان "حرية تحرك" إسرائيل في سوريا ضد إيران وحزب الله اللبناني مع تجنب أي "احتكاكات" مع الجيش الروسي هناك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة السورية على طاولة اجتماع نتنياهو وبوتين في موسكو ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة السورية على طاولة اجتماع نتنياهو وبوتين في موسكو ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).