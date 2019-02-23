الحكومة تتسلم معلومات استخبارية بتسلل مئات “الدواعش” إلى العراق

2019/02/23 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الخبير العسكري صفاء الاعسم، السبت، عن تسلم العراق معلومات استخبارية دقيقة بشأن تسلل المئات من عناصر “داعش” من سوريا باتجاه العراق، مبينا ان القوات الامنية عززت من مواقعها وجهدها الاستخباري لملاحقة “الدواعش” في صحراء الانبار.وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العراق وعبر مصادره الاستخبارية حصل على معلومات بشأن تسلل المئات من عناصر […]

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