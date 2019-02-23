بالصور | عرض أزياء غير مسبوق يقهر المستحيل في كوردستان

2019/02/23 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية (كوردستان 24)- أطلق مصممون كورد في مدينة السليمانية عرض أزياء خاص بذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان "المستحيل".

وهذه المرة الاولى التي تقام فيها مثل هذه العروض للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ليس في اقليم كوردستان وحسب بل في عموم العراق.

وأقيم هذا العرض للفت انظار الجهات المعنية لدعم هذه الشريحة من المجتمع.



وحضر الحدث العديد من الفنانين والممثلين ومنتجي الأفلام والمسؤولين المحليين.

وأُطلق على العرض اسم "المستحيل" اشارة الى التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت دنيا أحمد، وهي مصممة تولت الاشراف على العرض "جاءت فكرة المشروع عندما رأيت (فتاة قصيرة القامة) في السوق وهي تنظر الى متاجر الملابس، في محاولة يائسة منها للعثور على فستان يناسب مقاسها...



بعدها رأيتها تدخل متجراً للأطفال".

وأضافت احمد في حديثها لكوردستان 24 أن هذا الحدث سيكون الخطوة الاولى على ان تعقبه خطوات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يشمل انشاء مصنع لتصميم الملابس الخاصة بهم.

وكان معظم المشاركين في عرض الازياء يرتدون ملابس متنوعة وملونة، اغلبها مستوحاة من الملابس الكوردية التقليدية المميزة.

وتقول داليا عزيز، وهي سيدة قصيرة القامة، متحدثةً لكوردستان 24 "أشعر بسعادة غامرة...



أنه اشبه بيوم عيد".





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