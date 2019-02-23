فيسبوك يتعرض لعطل في بعض دول العالم

2019/02/23 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض موقع “فيسبوك” في عدد من دول العالم إلى عطل مفاجئ، امس الجمعة، حيث لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى حساباتهم وأحيانا إلى الموقع ككل.

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