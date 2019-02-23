الأعسم يكشف عن تسلم العراق معلومات إستخبارية دقيقة عن تسلل داعش عبر صحراء الأنبار

2019/02/23 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير العسكري صفاء الأعسم، اليوم السبت، عن تسلم العراق معلومات إستخبارية دقيقة بشأن تسلل المئات من عناصر "داعش" من سوريا باتجاه العراق، مبيناً إن

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