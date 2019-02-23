مركز الاعلام الامني يصدر توضيحاً بشأن مقطع فديو تظهر فيه مشاهد لقتل عدد من افراد الشرطة العراقية

2019/02/23 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر مركز الاعلام الامني، اليوم السبت، توضيحاً بشأن مقطع فديو تظهر فيه مشاهد لقتل عدد من افراد الشرطة العراقية.

وقال المركز في بيان "نلفت الانتباه الى تداول مقطع فديو قديم يعود تاريخه الى شهر اب من العام ٢٠١٤ تظهر فيه مشاهد لجرائم قتل بحق عدد من افراد الشرطة العراقية الابطال".

واضاف "ندعو وسائل الاعلام الوطنية والمواطنين الكرام الى ضرورة الانتباه والحذر لمحاولات اثارة القلق وعدم الاستقرار وهي محاولات يائسة لن تستطيع تغيير الواقع والعودة الى الوراء".

ودعا المركز "جميع الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول اي فديو او معلومة غير صحيحة قبل التأكد من مصادرها الموثوقة".

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