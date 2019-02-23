مصرف الرافدين يعلن عن صرف رواتب عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة

2019/02/23 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيانز انه تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية.

واضاف ان المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة.

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