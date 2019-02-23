المالية النيابية تكشف عن آخر التطورات بشأن إعادة المفسوخة عقودهم

2019/02/23 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، ان الحكومة تعمل حاليا على اعداد لوائح التعليمات الخاصة بتثبيت موظفي العقود واعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات الامنية، مبينة ان التعليمات ستصدر خلال الايام القليلة المقبلة.وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الحكومة ستصدر خلال الأيام المقبلة القليلة لوائح وتعليمات للوزارات كافة من اجل تحديد آليات […]

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