استعدادا للرحيل .. البشير يعين حكومة تصريف أعمال وحكامًا عسكريين للولايات

2019/02/23 | 09:23

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الخرطوم-عراق برس-23شباط/ فبراير: قال بيان للرئاسة السودانية، فجر السبت ، إن الرئيس عمر البشير عين حكومة تصريف أعمال تضم رئيس وزراء جديدا وأبقى على وزراء الدفاع والخارجية والعدالة.

وأضاف البيان أن البشير أصدر قرارًا بتعيين حكاما جددا للولايات كلهم من العسكريين.

ومساء الجمعة، أعلن الرئيس السوداني، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.

وكان تجمع المهنيين السودانيين استبق خطاب الرئيس البشير، والتسريبات التي تحدثت عن قرارات للبشير بحل الحكومة وإعلان جالة الطوارىء.

وقال في بيان سابق، ”نذكر ونؤكد أن أي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب السوداني بإسقاط النظام لن تجد منا سوى المزيد من الفعل الثوري السلمي في الشارع“.انتهى (1)

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