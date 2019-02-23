مرشحة جديدة لمنصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة

2019/02/23 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة ترشيح السفيرة الاميركية لدى كندا كيلي كرافت لتكون سفيرة واشنطن الجديدة لدى الأمم المتحدة.وقال ترمب في تغريدة “كيلي قامت بعمل رائع في تمثيل بلادنا، ولا يوجد أدنى شك عندي انه في ظل قيادتها سيتم تمثيل بلادنا على أعلى مستوى”.وفي حال مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على تعيينها، ستشغل […]

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