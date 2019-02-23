2019/02/23 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السدارة البغدادية شعار: دفعة جديدة من مصممات الأزياء.. رسالة تعافي للموروث العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/23 | 09:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس نيوز.

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