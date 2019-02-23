الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي بعض دوائر الدولة

2019/02/23 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز انه تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية.

واضاف ان المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة.

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