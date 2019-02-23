2019/02/23 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي،امس الجمعة، عملية أمنية مشتركة لتطهير عدة مناطق غرب محافظة ديالى.وقال اعلام الحشد، إن قوة مشتركة من الفرقة الخامسة بالجيش العراقي واللواءين 4 و23 في الحشد الشعبي ومفرزة مكافحة المتفجرات وباسناد طيران الجيش نفذت، عملية أمنية مشتركة لتأمين عدة مناطق ضمن قاطع عمليات غرب ديالى.وأضاف ان المناطق شملت، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش والحشد ينفذان عملية أمنية مشتركة غرب ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش والحشد ينفذان عملية أمنية مشتركة غرب ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).