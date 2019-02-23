علماء يكتشفون مواد غذائية تمنع خطر الإصابة بسرطان قاتل

2019/02/23 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت دراسة حديثة أن الفصيلة الثومية من الخضروات التي تشمل الثوم والكراث والثوم المعمر والبصل وغيرها، تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء القاتل.وفي كل عام يتم تشخيص وموت الآلاف حول العالم بمرض سرطان الأمعاء القاتل، إلا أن الدراسة الجديدة تقول إن بصلة صغيرة في اليوم يمكن أن تكون […]

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