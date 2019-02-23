الرافدين يوزع رواتب موظفي بعض الدوائر الموطنة رواتبهم إلكترونيًا

2019/02/23 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

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