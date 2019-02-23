البرلمان يتابع تقرير الاتحاد الاوربي بشان نزاهة انتخابات العام الماضي

2019/02/23 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر برلماني مطلع: إن نواباً في لجنتي النزاهة والعلاقات الخارجية، يتابعون بأهمية بالغة ما ورد من إشارات سلبية في تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، موضحا: انّ بعض البرلمانيين قرروا طرح هذه القضية على رئاسة البرلمان، من أجل دراستها مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني.

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