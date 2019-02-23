وزير الصحة يدعو ذوي المهن الصحية إلى ترك الإضراب والانصراف إلى عملهم

2019/02/23 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان، ذوي المهن الصحية إلى ترك الإضراب والانصراف إلى عملهم وانتظار الإجراءات الحكومية الخاصة بتحقيق مطالبهم.

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