2019/02/23 | 09:51

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الحشد الشعبي يصد هجوما إرهابيا على الشرقاط

العراقامن

الحشد الشعبي يصد هجوما إرهابيا على الشرقاط

السبت 23 فبراير 2019 - 9:30

صورة إرشيفية

تصدى الحشد الشعبي، اليوم السبت، لهجوم شنته عصابات داعش الاجرامية على قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وقالت مديرية الحشد في بيان تلقته "الغدير"، ان "عناصر تابعة لعصابات داعش الاجرامية بينهم انتحاريون شنوا، مساء يوم امس الجمعة، هجوما على قرية النمل التابعة لقضاء الشرقاط".وأضاف، أن "قوات اللواء 51 في الحشد الشعبي والشرطة تصدوا للهجوم الداعشي"، مشيراً الى أن "عملية التصدي ماتزال مستمرة".انتهى...س ح

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