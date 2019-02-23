قطر تؤكد عدم مشاركة تميم بن حمد في قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية

2019/02/23 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دولة قطر عدم مشاركة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، التي تنطلق في مصر يوم الأحد،

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