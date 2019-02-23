القدو: الأيام المقبلة ستصدر تعليمات حكومية بشأن تثبيت موظفي الأمن المفسوخة عقودهم

2019/02/23 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، إن الحكومة تعمل حالياً على إعداد لوائح التعليمات الخاصة بتثبيت موظفي العقود وإعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية، مبينة

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