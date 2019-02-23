2019/02/23 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الاعلام الامني توضح تفاصيل هجوم داعشعلى قضاء الشرقاط

واع / بغداد / ز .أ

اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن تفاصيل الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قضاء الشرقاط.

وذكر بيان للخلية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "أهالي قرية النمل جنوب الشرقاط بالتعاون مع قوات الحشد والشرطة تصدوا لمجموعة إرهابية يرتدون احزمة ناسفة حاولوا الاعتداء على المدنيين".

وأضافت، أنه "تم إسناد أهالي القرية بإرسال قوة قتالية من اللواء ٥١ الحشد الشعبي البطل".

وأفاد مدير إعلام قيادة عمليات صلاح الدين، العميد الركن محمد الاسدي، بوقت متأخر من ليل أمس، بأن مجموعة ارهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي هاجمت قرية النمل التابعة لقضاء بيجي شمال تكريت مركز المحافظة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة منتسبين في الشرطة المحلية وجرح خمسة اخرين بينهم مدنيان من اهالي القرية.

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