الكورد العلويون يشكون الحكومة التركية بمحكمة أوروبية

2019/02/23 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدم رفع الكورد العلويون، من ديرسيم، في تركيا، دعوى ضد الحكومة التركية في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بسبب إهمال حقوقهم ومطالبهم.

وأشار كورد ديرسيم العلويون في شكواهم إلى أنهم يتعرضون للتمييز الديني والثقافي، وأبدت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تأييدها لدعواهم.

ويشعر الكورد العلويون بالاستياء لأن عدم الاستماع إلى مطالبهم وإعاقة حصولهم على حقوقهم دفعتهم إلى التوجه إلى محكمة حقوق الإنسان بمظالمهم.

وغالبية أبناء الطائفة العلوية في تركيا مقيمة في ديرسيم، وجميع العلويين في هذه المدينة من الكورد، وكانت الحكومة التركية قد أعلنت في أواخر العام 2014 بأن "العلوية ليست بدين".

وأدانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تركيا في حزيران 2017 بتهمة انتهاك حقوق الكورد العلويين وقررت معاقبة تركيا بغرامة قدرها 54400 يورو إلى جانب عقوبة معنوية، لكن المسؤولين الأتراك رفضوا العقوبة وطلبوا تخفيض الغرامة المالية إلى 23300 يورو، لكن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أصرت على أن يتم دفع مبلغ الغرامة للمنظمات والجمعيات الخاصة بالكورد العلويين.

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