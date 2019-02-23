تركيا: نشر أنظمة “إس-400” سيبدأ بعد أشهر

2019/02/23 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ناقش القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، باتريك شاناهان، في لقائه مع نظيره التركي، خلوصي أكار، شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي “إس-400” الصاروخية الروسية، فيما قالت وزارة الدفاع التركية إن نشر تلك المنظومة سيبدأ بعد أشهر. وقال البنتاغون ان “الوزيرين ناقشا مجموعة واسعة من المسائل الخاصة بالدفاع، بما فيها عملية القضاء على تنظيم […]

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