ثلاثة أعوام على خروج تنظيم الدولة.. كيف أصبح ريف حلب؟

2019/02/23 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد ريف حلب تغيرا كبيرا كما يقول السكان منذ انتزاع المعارضة المدعومة من تركيا المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية قبل ثلاثة أعوام،

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