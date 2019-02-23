2019/02/23 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز "إس آند بي" للتصنيفات الائتمانية، اليوم السبت، انها لا تتوقع أن ترفع تصنيفاتها الائتمانية للعراق على مدار الإثني عشر شهرا المقبلة.

وقالت الوكالة في بيان لها ان تصنيفها الائتماني للعراق سيبقى عند "B-/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تعكس تلك النظرة رأي الوكالة بأن مخاطر على أداء المالية العامة في العراق سيجرى احتواؤها.

وأشارت إلى انها لا تتوقع أن ترفع تصنيفاتها للعراق على مدار الإثني عشر شهرا المقبلة.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أعلنت العام الماضي انها صنفت العراق عند B-/B مع نظرة مستقرة، حيث تعكس النظرة المستقرة التوقعات بأن يكون العجز المالي متواضعا خلال السنوات القليلة المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة دولية تحدد التصنيفات الائتمانية للعراق خلال 2019) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة دولية تحدد التصنيفات الائتمانية للعراق خلال 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).