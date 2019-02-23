ترامب يرشح كيلي كرافت سفيرة لأمريكا في الأمم المتحدة

2019/02/23 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيرشح كيلي كرافت السفيرة الأمريكية الحالية في كندا، سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وقال ترامب، في تغريدة، إن “كيلي تؤدي مهمة رائعة في تمثيل بلدنا ولا يساورني شك في أن بلادنا، تحت قيادتها، سيتم تمثيلها على أعلى مستوى”.

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