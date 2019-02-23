شاكر: كاتانيتش أستدعي خمسة لاعبين من الطلبة والجوية الى المنتخب

2019/02/23 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نجم المنتخب الوطني السابق لاعب الطلبة الحالي سلام شاكر عن استدعاء مدرب المنتخب كاتنايتش لخمسة لاعبين من الطلبة والقوة الجوية للعب في المنتخب.وقال شاكر، ان “مروان حسين يستحق المشاركة في المنتخب الوطني وان المدرب كاتانيتش استقر على اختياره وكذلك اربعة لاعبين من فريق الجوية”.وعن تراجع نتائج فريق الطلبة أوضح شاكر ان “ذلك […]

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