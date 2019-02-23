قوة امنية تعثر على جثة رجل قتل داخل منزله في الخالدية

2019/02/23 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في الانبار، السبت، بأن قوة امنية عثرت على جثة رجل قتل داخل منزله في الخالدية.وقال المصدر، ان “قوة من شرطة الخالدية عثرت صباح اليوم، على جثة رجل قتل باطلاق النار عليه من مسدس داخل منزله في قضاء الخالدية بالمحافظة”.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “القوة اعتقلت احد […]

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