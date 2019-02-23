وسط تصاعد التوتر بينهما.. باكستان ترسل إنذاراً

2019/02/23 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلحذر الجيش الباكستاني، مساء الجمعة، الهند من مغبة القيام "بمغامرة غير محسوبة العواقب"، مؤكداً بأنه قادر على الرد على أي تهديدات وسط تفاقم التوتر بين الجارتين اللتين تمتلكان السلاح النووي.وقال المتحدث العسكري، الجنرال آصف غفور، في مؤتمر صحفي بمدينة روالبيندي: "نأمل ألا تعبثوا معنا"، وهي ثاني رسالة من نوعها توجهها باكستان للهند خلال أيام.ويتصاعد التوتر بين الدولتين منذ تفجير انتحاري في إقليم كشمير أدى إلى مقتل 41 من عناصر الأمن الهندية تبنته جماعة "جيش محمد" الإسلامية ومقرها باكستان.وبرزت دعوات في الهند تطالب بالرد، لكن باكستان التي تنفي تقديم الدعم للمسلحين، هددت برد مقابل.وقال غفور: "لا نريد خوض حرب مع الهند، ولكن إذا بادرت الهند بالاعتداء، فلن يأخذونا على حين غرة".وأضاف: "سأكون واضحاً بأننا سندافع عن كل شبر من بلدنا حتى الرمق الأخير والرصاصة الأخيرة".وتأتي تصريحات الجيش الباكستاني غداة طلب رئيس الوزراء عمران خان من القوات المسلحة "الرد بشكل حاسم وشامل" على أي تهديد من الهند.وجماعة "جيش محمد" هي إحدى الجماعات المناوئة للهند التي تقاتل في كشمير، ومع أن الجماعات محظورة في باكستان، لكن الهند مع ذلك تتهم إسلام اباد باستخدام تلك المجموعات لشن هجمات بالوكالة.وخاضت الهند وباكستان ثلاث حروب بسبب كشمير منذ انتهاء الحكم البريطاني لشبه القارة في 1947.

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