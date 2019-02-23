فلوجي يقتل في شقلاوة بهدف سرقة سيارته

2019/02/23 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في الانبار، السبت، بأن احد ابناء الفلوجة قتل في منطقة شقلاوة بمحافظة اربيل ، بهدف سرقة سيارته.وقال المصدر، ان “مسلحين مجهولين قاموا امس، لبقل احد ابناء الفلوجة في منطقة شقلاوة بمحافظة اربيل ، وسرقة سيارته الخاصة”.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه “تم نقل جثمانه الى مدينة الفلوجة، حيث سيقوم […]

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