نواب يقدمون دعوات إلى رئاسة البرلمان لاستضافة عبد المهدي

2019/02/23 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن النائب عن تحالف سائرون ستار جبار العتابي، السبت، عن تقديم عدد من النواب دعوات الى رئاسة البرلمان من اجل استضافة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن التواجد العسكري الأميركي.وقال العتابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب يعتزم استضافة عبد المهدي للوقوف على حقيقية التواجد الأمريكي والقواعد العسكرية وانتشارها […]

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