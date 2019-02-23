المغربي حكيمي يحل بديلًا للبرازيلي مارسيلو في ريال مدريد

2019/02/23 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع نادي ريال مدريد الإسباني، لاعبيه المعارين تحت المجهر، من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام رحيل العديد من الأسماء التي طالما رسمت البسمة على شفاه أنصار النادي الأبيض.

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