قطع طريق محمد القاسم في منتصف آذار المقبـــل

2019/02/23 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنَ مصدر محلي في محافظة بغداد عن اتخاذ جميع الاستعدادات لقطع طريق محمد القاسم لمدة شهرين من أجل إجراء أعمال الصيانة.

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