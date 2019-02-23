الصراع السياسي في العراق يمتد إلى قطاع الرياضة

2019/02/23 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتد الصراع السياسي المحتدم في العراق، والمنفلت في أغلب الأحيان من أي ضوابط وأخلاقيات، ليشمل بتأثيراته السلبية قطاع الرياضة، بعد أن كانت

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