إبقاء واشنطن على قوة رمزية في سوريا رسالة إلى تركيا وروسيا والأسد

2019/02/23 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفضت الضغوط المسلطة على الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الانسحاب غير المدروس من سوريا إلى تثبيت الوجود الأميركي في منطقة شرق الفرات

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