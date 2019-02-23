مانشستر سيتي يرد على الاتهامات بالتحايل على طريقة تشيلسي في الصفقات

2019/02/23 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر رد مانشستر سيتي رسمياً على الاتهامات له بالتلاعب في صفقة شراء جادون سانشو بالماضي بنفس الطريقة التي عوقب بسببها تشيلسي من قبل الاتحاد الأوروبي.

تشيلسي تم منعه من دخول سوق الانتقالات الصيف والشتاء المقبل على ضوء مخالفات تتعلق بصفقات لاعبين تحت السن في السنوات الأخيرة، بالإضافة لتغريمه مالياً.

وكانت "دير شبيجل" ذكرت أنها اطلعت على مستندات تثبت أن تشيلسي دفع 200 ألف استرليني للكشاف إيميكا أوباسي للمساعدة لضم سانشو من واتفورد عندما كان عمره 14 عاماً.



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وأفاد تقرير المجلة الألمانية أن سيتي دفع الأموال تحت غطاء أنها مقابل مهامه ككشاف للنادي في أمريكا الجنوبية والوسطى.

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النادي الإنجليزي أصدر بياناً قال فيه: "فيما يتعلق بما نشرته دير شبيجل، ننفي أننا لم نرد عليهم، وهذا هو رد النادي الرسمي الذي أُرسل لهم".

وواصل البيان: "لن نرد على أي أمور غير صحيحة تم سرقتها بشكل غير رسمي من النادي أو مجموعته، محاولة تشوية صورة النادي منظمة وواضحة"

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أن تم فتح تحقيقاً مع سيتي بخصوص خروقات من قبله فيما يتعلق بقوانين اللعب النظيف.

ويلعب سيتي مساء الأحد مع تشيلسي في نهائي كأس كاراباو على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.





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