العلوي: أميركا ربطت العبادي من أذنيه

2019/02/23 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى السياسي العراقي والنائب السابق حسن العلوي، السبت، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي رُبط من أذنيه أمريكياً، فيما اشاد برئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، معتبرا أنه رجل مملوء اجتماعيا.وقال العلوي في حوار مع صحيفة “القدس العربي” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي رُبط من أذنيه أمريكياً، ولم يستطع أن […]

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