الانخراط الدولي في العراق مرتبط بالوجود العسكري في البلاد

2019/02/23 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المحتمل جدّاً أن يناقش مجلس النواب العراقي قريباً مشروع قانون يتعلق بتنظيم القوات العسكرية الأجنبية في العراق.وهذا شأنٌ عراقي، يندرج

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