برلماني يكشف آخر التطورات بشأن إعادة المفسوخة عقودهم

2019/02/23 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، ان الحكومة تعمل حاليا على اعداد لوائح التعليمات الخاصة بتثبيت موظفي العقود واعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات الامنية، مبينة ان التعليمات ستصدر خلال الايام القليلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح إن “الحكومة ستصدر خلال الأيام المقبلة القليلة لوائح وتعليمات للوزارات كافة من اجل تحديد آليات تثبيت موظفي العقود وصرف مكافآت للمحاضرين المجانيين، فضلا عن اعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية”.

وأضاف القدو، أن “اللجنة المالية في مجلس النواب ستصدر تقارير دورية بشأن تطبيق الحكومة لفقرات الموازنة ومحاسبتها في حال التقصير سيما بشأن التعيينات وحقوق المواطنين”.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية دعت في وقت سابق، الحكومة إلى الإسراع في إجراءات إعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية لسد النقص الحاصل في بعض المحافظات.

KKK

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