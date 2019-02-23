2019/02/23 | 10:22

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قوة مشتركة تنفذ عملية أمنية غرب ديالى

العراقامن

قوة مشتركة تنفذ عملية أمنية غرب ديالى

السبت 23 فبراير 2019 - 10:08

صورة إرشيفية

نفذت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي،امس الجمعة، عملية أمنية مشتركة لتطهير عدة مناطق غرب محافظة ديالى.

وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته "الغدير"، إن "قوة مشتركة من الفرقة الخامسة بالجيش العراقي واللواءين 4 و23 في الحشد الشعبي ومفرزة مكافحة المتفجرات وباسناد طيران الجيش نفذت، عملية أمنية مشتركة لتأمين عدة مناطق ضمن قاطع عمليات غرب ديالى".وأضاف ان "المناطق شملت، ابو صيدا وابو كرمة والكبة وام الخنازير وزاغ نيه وبوجدة".انتهى...س ح

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