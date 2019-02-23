القت طفليها من جسر ورمت بنفسها.. مات احدهما ونجت

2019/02/23 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- رمت امرأة بنفسها وطفليها من فوق أحد اشهر جسور بغداد، إلا أن الشرطة النهرية تمكنت من انقاذها واحد اطفالها، لكن الطفل الثاني لا يزال في عداد المفقودين.

ووقعت الحادثة صباح يوم الجمعة، وسلطت الضوء مجدداً على حالات الانتحار وأسبابها وكذلك عملية القتل الجماعي بسبب خلافات اجتماعية بحتة.

وقالت مديرية الشرطة النهرية في بيان إن الطفل الذي تم انقاذه يبلغ من العمر أربع سنوات لكن فرق الانقاذ لا تزال تبحث عن الثاني.

ونُقل الناجيان الى مستشفى الكاظمية لإسعافهما.

وألقت المرأة بنفسها مع طفليها من جسر الائمة.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر امني قوله إن التحقيقات أظهرت أن المرأة تعاني من "حالة نفسية" وان هذه ثاني محاولة انتحار لها حيث كانت الاولى حرقاً.

وأضاف المصدر أن المرأة تشاجرت مع زوجها قبل الحادثة، وبعدها استغلت نوم زوجها ثم خرجت خلسة من المنزل قبل أن تلقي بنفسها وطفليها من الجسر.

وتم تسليم الطفل الناجي الى ابيه، إلا أن الشرطة اعتقلت المرأة بـ"بتهمة القتل"، بحسب المصدر نفسه.

وتكررت محاولات الانتحار في صفوف النساء في الكثير من المدن العراقية لأسباب اجتماعية كثيرة.





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