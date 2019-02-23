الكمارك: اجراءات أدخال العجلات الخمس في طريبيل صحيحة

2019/02/23 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك ،اليوم السبت، أن الإجراءات التي اتخذها مركز كمرك طريبيل الحدودي بشأن أدخال خمسة عجلات عائدة لمواطنين من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

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