بعد تفاقم الأزمة الفنزويلية.. ممثل روسيا بالأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن للتدخل فورا

2019/02/23 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن على مجلس الأمن الدولي الرد فوراً في حال حدوث إستفزازات في فنزويلا منوهاً

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