“هيابوسا-2” يهبط على سطح الكويكب “ريوغو”

2019/02/23 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت وكالة الفضاء اليابانية “JAXA” أن مسبار “هيابوسا-2” هبط على سطح الكويكب “ريوغو” وبدأ بجمع عينات من تربته وأحجاره، لينقلها فيما بعد إلى الأرض.ووفقا للوكالة اليابانية، وبعد هبوطه على سطح الكويكب، بدأ المسبار بإطلاق عيارات معدنية لتكسير الحصى التي تغطي سطح الكويكيب ليجمع عينات منها.وبعد ذلك، أقلع وعاد إلى […]

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