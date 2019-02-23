ضمانا للخصوصية والراحة.. افتتاح فندق للنساء فقط في حائل بالسعودية

2019/02/23 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه بعض السعوديات إلى فندق أجنحة “باين تري” أو “شجرة الصنوبر” للنساء فقط بمدينة حائل في شمال المملكة، وهو ثاني فندق للنساء فقط في المملكة والأول في المنطقة الشمالية المحافظة إلى حد كبير، أما أول تلك الفنادق في البلاد فهو فندق ومنتجع لوذان بالرياض، الذي افتتح عام 2008، ويوفر أماكن إقامة مرفهة ومرافق صحة وتجميل للنساء.

ويضم الفندق منتجعا صحيا وصالون تجميل وصالة ألعاب رياضية ومنطقة للأطفال وقاعات لتناول الطعام وسوقا صغيرة ومناطق للصلاة ومقهى، ويسمح للأطفال حتى سن تسع سنوات بالإقامة مع أمهاتهن.

وقالت موظفة استقبال بالفندق، تدعى مريم الرشيدي، “الذين يأتون للحجز لدينا هم في الغالب طالبات، ودكاترة جامعات، والغالبية من السعوديات الذين يتطلعون لهذه لبيئة آمنة ومريحة، بالنسبة لهم، فنحن نوفر لهم كل سبل الراحة”.

وقالت مديرة الفندق، نجوى الهاشم، “الكل مُرحب بالفكرة (الفندق النسائي) والكل مُشجع للفكرة، خاصة النساء، لأنه لقوا خصوصية في الفندق، خصوصية تامة من مشغل (صالون نسائي) من كوفي (مقهى) من النادي الصحي”.

ويرى ملاك الفندق، الذي يشّغل 18 امرأة، أنه من المهم البحث عن احتياجات النساء في المدينة المحافظة، حيث لم تُخفف بعد القيود المفروضة على الاختلاط بين الجنسين.

وقال صاحب الفندق، جهاد ناظر، “بناتنا في مجتمع محافظ، زي هدا عندهم بعض التحرج (الحرج) في التعامل مع الرجال من حيث إنه هي تطلب واحد ينظف لها الغرفة أو تطلب أحد إذا جيعانة تبغى تطلب أكل، أحيانا يصير عندها تحفظ إنها تطلب عشان لا يطلع لها رجل يطق (يطرق) عليها الباب ويجيب لها الأكل، فيه بعض التحفظ من الأشياء هادي كلها فوجدنا إنه إحنا نوفر لهم بيئة مناسبة”.

وعبرت نزيلات بالفندق عن سعادتهن البالغة به، بينهن واحدة تدعى جميلة الشمري، قالت لتلفزيون رويترز، “يعني فكرة جميلة وغريبة شوية، يعني وفر لنا أشياء مرة (جدا) جميلة، النادي والحضانة والمطعم والكوفي (المقهى) والأكل، والجامعة، يعني كانت قريبة لنا الجامعة مرة، والحمد لله مرة مرة (جدا جدا) جميل”.

وقد مُنحت بالمملكة بعض الحريات بأمر ولي العهد محمد بن سلمان، الذي أنهى حظرا على قيادة النساء للسيارات وخفف القيود المفروضة على الاختلاط بين الجنسين وأيّد أولويات مثل السماح للنساء بالانضمام للقوات المسلحة.

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