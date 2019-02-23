واع / زوجة تقتل زوجها لاسباب مجهولة

2019/02/23 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مكتب الانبار / ا .ج

اقدمت امراة في محافظة الانبار ، السبت، على قتل زوجها في قضاء الخالدية.

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "امرأة أقدمت ليلة أمس، على قتل زوجها في قضاء الخالدية، بمحافظة الأنبار".

وأضاف، أن "قوة أمنية ألقت القبض على الزوجة القاتلة وباشرت بالتحقيق معها لمعرفة تفاصيل الجريمة والدوافع".

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