2019/02/23 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل، اليوم السبت، أن تحالف الكورد مع القوى الدولية كان لمحاربة تنظيم داعش الارهابي.

وقال خليل في حوار مع بي بي سي، ان آمال الكورد في سوريا هو بناء سوريا ديمقراطية، مشددا على أن حل القضية الكوردية سيكون سورياً- سورياً ضمن الجغرافيا السورية"، لافتا الى ان "هذا لا يعني التحالف مع النظام السوري".

ورداً على التهديد الأمريكي بسحب السلاح من الكورد في حال تخاطبهم مع النظام السوري، أفاد بأن تحالف الكورد مع القوى الدولية بني على أساس محاربة تنظيم داعش الارهابي الذي اقترب القضاء عليه، مؤكدا أن لا مجال لتدخل أي أجندات خارجية في القضية الكوردية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب كوردي: نرفض التدخل الخارجي في قضيتنا.. الحل سيكون ضمن الجغرافية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب كوردي: نرفض التدخل الخارجي في قضيتنا.. الحل سيكون ضمن الجغرافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).