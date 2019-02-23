الدبابات تتحول إلى أحذية محاكة بمناسبة يوم الجيش في روسيا

2019/02/23 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بدولة الإمارات اختيار روسيا “ضيف شرف” معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثلاثين التي ستقام عام 2020.

وقالت في بيان إن هذا الاختيار جاء “احتفاء بالثقافة الروسية الغنية وجميع جوانبها التي تشمل الأدب والفن والموسيقى”.

جاء الإعلان بعد حفل توقيع مذكرة تفاهم في موسكو بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والوكالة الفيدرالية للصحافة والاتصال الجماهيري.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي قوله “يؤكد اختيار روسيا ضيف شرف دورة عام 2020 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب عمق الروابط التي تجمعها بالعالم العربي وقوة العلاقة الراسخة بينها وبين دولة الإمارات”.

وأضاف “استنادا إلى العلاقات التجارية والتقارب الذي يجمع البلدين في شتى المجالات فقد امتدت هذه الروابط لتغطي النتاجات الثقافية والأدبية والإنجازات العلمية والفنية التي قدمتها دولة تمتلك ثقافة عريقة وتاريخا موغلا في القدم”.

ويقام معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نهاية شهر ابريل/ نيسان من كل عام ويستمر لمدة أسبوع، ويعد هو ومعرض الشارقة الدولي للكتاب من أبرز المناسبات الثقافية السنوية في دولة الإمارات.

وقال مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب عبد الله ماجد آل علي “ستحتفي الدورة 30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب بروسيا، والتي تتميز بثقافتها الفريدة وفنونها وإرثها الغنيين، علاوة على تقاليدها القائمة على المعرفة”.

وتقام الدورة التاسعة والعشرون من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في الفترة من 24 إلى 30 ابريل/ نيسان 2019 وتحل الهند ضيف شرف الدورة.

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